РФ отказала в экстрадиции экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане - Горбатюк
В Европе обеспокоены неэффективностью расследования преступлений против журналистов в Украине
Крупным мобильным операторам РФ разрешили не работать в Крыму для ухода от западных санкций
Кураторы из РФ угрожают уволить Захарченко в случае потери Ясиноватского плацдарма - ГУР
За сутки зафиксирована максимальная интенсивность огня боевиков за последний год - Турчинов
"Справа Курбедінова" і незадіяні резерви для захисту прав людини в Криму
Арешт співробітниками Центру протидії екстремізму МВС Росії адвоката Еміля Курбедінова, який є захисником політичних в"язнів, активістів та журналістів у Криму,подія надзвичайна навіть для такої неправової території як окупований півостров. У квартирі Еміля та офісі його юридичної фірми під виглядом огляду приміщення насправді пройшли обшуки із вилученням оргтехніки, де зберігались данні про клієнтів адвокатів Курбедінова та Семед... Читать далее
Перший День стрілка в Олешках
Минулого року у кожному районі Херсонської області були сформовані загони територіальної оборони. Тоді ж вони пройшли первинну військову підготовку. Наразі на півдні країни саме Херсонщина має найчисельніший склад таких загонів - у добровольці пішли понад п"ять тисяч мешканців регіону.Тож не дивно, що саме тут Генеральний штаб Міноборони і вирішив провести польові збори для військових комісарів з Миколаївської, Одеської, Кіровоградської та Вінницької областей. Так було запо... Читать далее
Как работают санкции: сельское хозяйство Крыма (часть 2)
"Центр журналистских расследований" продолжает публикацию материалов спецпроекта "Бизнес на два фронта и в обход санк... Читать далее
З херсонського лану - до європейського столу
Скрутна ситуація, в якій опинились аграрії Херсонщини через заборону торгівлі з Кримом, для фермерів Херсонщини стала медаллю з д... Читать далее
Украина полностью переиграла Россию в ситуации с кризисом в Авдеевке
Впервые, пожалуй, в условиях войны,... Читать далее
Порофендум чи реферошенко?
Якщо народний депутат України Борис Тарасюк переконаний у доцільності членств... Читать далее
Пластиковый паспорт. Инструкция по получению
С ноября 2016 года в Украине перестали выдавать бумажные па... Читать далее