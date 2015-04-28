Как работают санкции: сельское хозяйство Крыма (часть 2)

"Центр журналистских расследований" продолжает публикацию материалов спецпроекта "Бизнес на два фронта и в обход санкций". Сегодня предлагаем вашему вниманию вторую часть исследования Андрея Яницкого о влиянии западных санкций на аграрный сектор оккупированного Крыма (с первой частью можно ознакомиться здесь). Но значительное влияние на состояние продовольственного рынка полуострова оказали и введенные РФ в отместку антисанкции - ограничение импор... Читать далее