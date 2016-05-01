Центр журналистских расследований...

Новости
Крым

В Крыму задержан ФСБ адвокат Эмиль Курбединов

09:11

Вcё
Крым
14:44

Силовики закончили обыск в квартире крымского адвоката Эмиля Курбединова
Власть
14:18

В Днепре застрелили бизнесмена
Донбасс
13:47

Солдаты РФ грабят местное население на Донбассе — разведка
Донбасс
13:23

На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных
Власть
13:05

Трамп поддержал применение пыток
Крым
12:25

К дому адвоката Эмиля Курбединова силовики пригнали грузовик с ОМОНом
Крым
12:09

В оккупированном Крыму умер режиссер Анатолий Новиков
Крым
11:50

Задержанный ФСБ адвокат Эмиль Курбединов потребовал в защитники своего коллегу Семедляева
Коррупция
11:45

После коррупционного скандала заместитель мэра Ужгорода мог сбежать в Венгрию
Власть
11:24

Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Крым
10:48

В доме адвоката Эмиля Курбединова ФСБ проводит обыск
Крым
10:18

Адвоката Эмиля Курбединова уже могли обвинить в экстремизме - Наумлюк
Крым
09:27

После обысков силовиков Сейрана Салиева увезли в РОВД – Смедляев
Крым
09:11

В Крыму задержан ФСБ адвокат Эмиль Курбединов
09:06

Вопрос национальной безопасности. Эфир 24 января 2017
Донбасс
08:58

Красный Крест посетил пленных бойцов ВСУ в оккупированном Донецке
Донбасс
08:51

В Украине бразильского боевика «ДНР» отправили за решетку на 13 лет
Донбасс
08:36

Главарь наемников Путина оказался украинцем: в 2016 году приезжал к матери на Кировоградщину - СМИ
Власть
08:00

Агрессия РФ не оправдывает коррупцию - резолюция ПАСЕ по Украине
Власть
25.01

Мининфорполитики снимает фильм о задержанном в РФ украинском журналисте Сущенко
Крым
14:44
Силовики закончили обыск в квартире крымского адвоката Эмиля Курбединова
14:18
В Днепре застрелили бизнесмена
13:47
Солдаты РФ грабят местное население на Донбассе — разведка
13:23
На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных
13:05
Трамп поддержал применение пыток
12:25
К дому адвоката Эмиля Курбединова силовики пригнали грузовик с ОМОНом
12:09
В оккупированном Крыму умер режиссер Анатолий Новиков
11:50
Задержанный ФСБ адвокат Эмиль Курбединов потребовал в защитники своего коллегу Семедляева
11:45
После коррупционного скандала заместитель мэра Ужгорода мог сбежать в Венгрию
11:24
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
10:48
В доме адвоката Эмиля Курбединова ФСБ проводит обыск

Вопрос национальной безопасности. Эфир 24 января 2017

В программе:  Центр журналистски...

Херсонские аграрии увеличили экспорт в 48 стран

Фермеры Херсонский области после ...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 17 января 2017 года

Когда русские пушки молчат - гово...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 10 января 2017 года

В программе: Возрождение "Ч...

Хостел для переселенців в Херсоні

Єдиний в своєму роді на весь Херс...

Национализация Пртиватбанка. Что будет с крымскими вкладами

Вечером 18 декабря крупнейший в с...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 20 декабря 2016 года

В программе:  Влияние санкций...

Влияние санкций на экономику Крыма. "Черноморнефтегаз"

До аннексии «Черноморнефтегаз» на...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 13 декабря 2016 года

В программе:Как влияют западные и...

Турбины Siemens для Крыма в обход санкций

В 2014 году Россия заявила о стро...

Херсонські фермери просять зняти торгівельну блокаду Криму

На зустрічі з сільгоспвиробниками...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 22 ноября 2016 года

В програмі:  22 ноября - ровно 1...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 15 ноября 2016 года

Программа посвящена последним соб...

Напад на Зеленчука

Останнім часом Херсонщина букваль...

Новые "пленки Сальдо"

Денис Пащенко предоставил Центру ...

Е-декларации-2016: Куркчи, Костинский, Джапар

Центр журналистских расследований...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 8 ноября 2016

В программе: Е-декларированиt...

Навчання загонів тероборони на Херсонщині

На Херсонщині завершується формув...

Публикации

Как работают санкции: сельское хозяйство в Крыму (часть 1)

Агросектор Крыма до российской аннексии играл значимую роль в экономике полуострова, но не основную. Он работал в основном на внутриукраинский рынок в условиях жесткой конкуренции с производителями других регионов страны. После захвата Крыма Россией в 2014 году сельское хозяйство неожиданно стало самой заметной отраслью экономики полуострова  - на фоне деградации других отраслей. Однако водная и торговая блокада со стороны Киева, блэкаут, нестаб... Читать далее

24.01

Ірина Брунова-Калісецька: "Люди хочуть позитивних емоцій. Це природня потреба"

Інформаційні спецоперації агресора мають на меті вразити жертву, як кажуть, у голову і в серце і, не вбиваючи, підкорити своїй волі. Ввести в оману, дезорієнтувати, викликати потрібну хвилю емоцій (панічний страх, ненависть, довіру чи сліпе захоплення), якою потім можна управляти.  Ключ до такого впливу - відсутність критики у людей, накритих емоційним цунамі. Отже, перше правило протидії інформаційним та психологічним операц... Читать далее

24.01

"М'яка сила" Росії: як здолати вплив "злодійки на довірі"

Коли російські гармати мовчать - говорять її пропагандисти. Про жорсткий поступ "м'якої сили" Росії , тобто, просува... Читать далее

20.01

Как работают санкции: мобильные операторы Крыма

Центр журналистских расследований продолжает спецпроект "Бизнес на два фронта и в обход санкций" о действенности западных и ук... Читать далее

18.01
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