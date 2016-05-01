Задержанный ФСБ адвокат Эмиль Курбединов потребовал в защитники своего коллегу Семедляева
Главарь наемников Путина оказался украинцем: в 2016 году приезжал к матери на Кировоградщину - СМИ
Как работают санкции: сельское хозяйство в Крыму (часть 1)
Агросектор Крыма до российской аннексии играл значимую роль в экономике полуострова, но не основную. Он работал в основном на внутриукраинский рынок в условиях жесткой конкуренции с производителями других регионов страны. После захвата Крыма Россией в 2014 году сельское хозяйство неожиданно стало самой заметной отраслью экономики полуострова - на фоне деградации других отраслей. Однако водная и торговая блокада со стороны Киева, блэкаут, нестаб... Читать далее
Ірина Брунова-Калісецька: "Люди хочуть позитивних емоцій. Це природня потреба"
Інформаційні спецоперації агресора мають на меті вразити жертву, як кажуть, у голову і в серце і, не вбиваючи, підкорити своїй волі. Ввести в оману, дезорієнтувати, викликати потрібну хвилю емоцій (панічний страх, ненависть, довіру чи сліпе захоплення), якою потім можна управляти. Ключ до такого впливу - відсутність критики у людей, накритих емоційним цунамі. Отже, перше правило протидії інформаційним та психологічним операц... Читать далее
"М'яка сила" Росії: як здолати вплив "злодійки на довірі"
Коли російські гармати мовчать - говорять її пропагандисти. Про жорсткий поступ "м'якої сили" Росії , тобто, просува... Читать далее
Как работают санкции: мобильные операторы Крыма
Центр журналистских расследований продолжает спецпроект "Бизнес на два фронта и в обход санкций" о действенности западных и ук... Читать далее
После путешествия Моторолы на каждого из вас есть свой лифт
Я решил ещё поближе узнать, кто такие "ополч... Читать далее
Репрессии продолжаются…
Протрезвев после новогодних праздников, оккупанты продолжили репрессивные действ... Читать далее
Заставить Украину любой ценой быть в сфере влияния России
Оппоблок яростно требует прекратить давление, ... Читать далее