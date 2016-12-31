Центр журналистских расследований...

Как работают санкции: крымский банкопад

С момента, когда человечество стало использовать что-то как мерило эквивалента обмена, возникла необходимость в специалистах по этому вопросу. Вначале появились менялы, потом банки. Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам. Совокупность разли... Читать далее