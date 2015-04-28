Центр журналистских расследований...

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Крым

В Крыму освободили из-под ареста адвоката Эмиля Курбединова

14:39

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Донбасс
19:44

В Авдеевке восстановлено энергоснабжение
Крым
14:39

В Крыму освободили из-под ареста адвоката Эмиля Курбединова
Власть
14:00

Трамп пообещал Порошенко помочь в установлении мира на границе Украины и РФ
Власть
10:30

РФ отказала в экстрадиции экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане - Горбатюк
Крым
09:00

Телеканал UA/TV начал вещать на крымскотатарском на зарубежье и оккупированный Крым
Донбасс
04.02

Кремль готов обсуждать замену Захарченко и Плотницкого компромиссными фигурами – СМИ
Крым
04.02

Украина проинформировала IMO о недействительности документов моряков, выданных в Крыму
Донбасс
04.02

В зоне АТО за сутки погибли трое украинских военных, восемь ранены
Власть
04.02

Трамп и Порошенко в субботу проведут телефонные переговоры
Власть
04.02

В Европе обеспокоены неэффективностью расследования преступлений против журналистов в Украине
Крым
04.02

Белый дом подтвердил сохранение санкций против РФ за оккупацию Крыма
Крым
03.02

Лутковская выразила омбудсмену РФ обеспокоенность арестом Курбединова в Крыму
Крым
03.02

Крупным мобильным операторам РФ разрешили не работать в Крыму для ухода от западных санкций
Донбасс
03.02

Кураторы из РФ угрожают уволить Захарченко в случае потери Ясиноватского плацдарма - ГУР
Крым
03.02

В Крыму продлили арест изъятой техники адвокатов Курбединова и Семедляева
Жизнь
03.02

На Херсонщине уже три района поражены африканской чумой свиней
Донбасс
03.02

За сутки зафиксирована максимальная интенсивность огня боевиков за последний год - Турчинов
Крым
03.02

Фейгин направит в ЕСПЧ жалобу на запрет ФСБ Мустафе Джемилеву въезжать в Крым
Коррупция
03.02

ГПУ задержала на взятке директора департамента платежных систем НБУ
Жизнь
03.02

Из-за гололеда ограничено движение по дорогам пяти областей - Укравтодор
Донбасс
19:44
В Авдеевке восстановлено энергоснабжение
14:39
В Крыму освободили из-под ареста адвоката Эмиля Курбединова
14:00
Трамп пообещал Порошенко помочь в установлении мира на границе Украины и РФ
10:30
РФ отказала в экстрадиции экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане - Горбатюк
09:00
Телеканал UA/TV начал вещать на крымскотатарском на зарубежье и оккупированный Крым
04.02
Кремль готов обсуждать замену Захарченко и Плотницкого компромиссными фигурами – СМИ
04.02
Украина проинформировала IMO о недействительности документов моряков, выданных в Крыму
04.02
В зоне АТО за сутки погибли трое украинских военных, восемь ранены
04.02
Трамп и Порошенко в субботу проведут телефонные переговоры
04.02
В Европе обеспокоены неэффективностью расследования преступлений против журналистов в Украине
04.02
Белый дом подтвердил сохранение санкций против РФ за оккупацию Крыма

Польові збори ОТУ "Південь"

Минулоріч у кожному районі Херсон...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 31 января 2017 года

В программе:  Бои у Авдеевки....

Вопрос национальной безопасности. Эфир 24 января 2017

В программе:  Центр журналистски...

Херсонские аграрии увеличили экспорт в 48 стран

Фермеры Херсонский области после ...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 17 января 2017 года

Когда русские пушки молчат - гово...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 10 января 2017 года

В программе: Возрождение "Ч...

Хостел для переселенців в Херсоні

Єдиний в своєму роді на весь Херс...

Национализация Пртиватбанка. Что будет с крымскими вкладами

Вечером 18 декабря крупнейший в с...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 20 декабря 2016 года

В программе:  Влияние санкций...

Влияние санкций на экономику Крыма. "Черноморнефтегаз"

До аннексии «Черноморнефтегаз» на...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 13 декабря 2016 года

В программе:Как влияют западные и...

Турбины Siemens для Крыма в обход санкций

В 2014 году Россия заявила о стро...

Херсонські фермери просять зняти торгівельну блокаду Криму

На зустрічі з сільгоспвиробниками...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 22 ноября 2016 года

В програмі:  22 ноября - ровно 1...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 15 ноября 2016 года

Программа посвящена последним соб...

Напад на Зеленчука

Останнім часом Херсонщина букваль...

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Е-декларации-2016: Куркчи, Костинский, Джапар

Центр журналистских расследований...

Публикации

"Справа Курбедінова" і незадіяні резерви для захисту прав людини в Криму

Арешт співробітниками Центру протидії екстремізму МВС Росії  адвоката Еміля Курбедінова, який є захисником політичних в"язнів, активістів та журналістів у Криму,подія надзвичайна навіть для такої неправової території як окупований півостров. У квартирі Еміля та офісі його юридичної фірми під виглядом огляду приміщення насправді пройшли обшуки із вилученням оргтехніки, де зберігались данні про клієнтів адвокатів Курбедінова та Семед... Читать далее

23:23

Перший День стрілка в Олешках

Минулого року у кожному районі Херсонської області були сформовані загони територіальної оборони. Тоді ж вони пройшли первинну військову підготовку. Наразі на півдні країни саме Херсонщина має найчисельніший склад таких загонів - у добровольці пішли понад п"ять тисяч мешканців регіону.Тож не дивно, що саме тут Генеральний штаб Міноборони і вирішив провести польові збори для військових комісарів з Миколаївської, Одеської, Кіровоградської та Вінницької областей. Так було запо... Читать далее

02.02

Как работают санкции: сельское хозяйство Крыма (часть 2)

"Центр журналистских расследований" продолжает публикацию материалов спецпроекта "Бизнес на два фронта и в обход санк... Читать далее

30.01

З херсонського лану - до європейського столу

Скрутна ситуація, в якій опинились аграрії Херсонщини через заборону торгівлі з Кримом, для фермерів Херсонщини стала медаллю з д... Читать далее

26.01
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