Центр журналистских расследований...

Новости
Власть

В Черном море россияне обстреляли транспортный самолет ВМС Украины

17:25

Вcё
Власть
19:55

Международный суд ООН назначил дату слушаний по иску Украины к РФ
Крым
19:22

Прокуратура АРК направила в суд обвинения в госизмене в отношении еще трех экс-депутатов Крыма
Донбасс
18:14

Боевики обстреляли ремонтников и пиротехников ГСЧС возле Авдеевки
Власть
17:25

В Черном море россияне обстреляли транспортный самолет ВМС Украины
Крым
17:02

Арестом адвоката Курбединова РФ нарушила 5 статей Европейской конвенции по правам человека
Жизнь
16:50

Польові збори ОТУ "Південь"
Крым
16:36

В Крыму «суд» отклонил жалобу на арест Эмиля Курбединова - адвокат
Донбасс
15:53

Ремонтники начали работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки
Жизнь
15:00

В Херсоне водители маршруток устроили забастовку, требуя повысить тариф на проезд
Крым
14:37

Аксенов признал, что Крыму не хватает электроэнергии
Донбасс
14:02

Оккупированные Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без воды - ОБСЕ
Крым
13:19

В Крыму десантники РФ вновь подрались с местными жителями – ГУР
Крым
12:51

Любые методы давления оккупантов на Курбединова будут преданы адвокатами огласке
Донбасс
12:11

Боевики в среду продолжают обстрелы Авдеевки, ранен мирный житель
Крым
12:00

Вопрос национальной безопасности. Эфир 31 января 2017 года
Власть
11:32

Переселенцам могут предложить продать свое жилье на оккупированном Донбассе государству
Крым
11:01

МИД Украины должен запросить помощь ООН для защиты арестованного Курбединова - Скрипник
Крым
10:34

«Ощущение, что нет этих четырех ниток из РФ»: крымчане жалуются на постоянные отключения света
Донбасс
10:03

В зоне АТО за сутки погиб украинский боец, восемнадцать ранены
Крым
09:32

Прокуратура АРК расследует факт принудительного переселения оккупантами гражданского населения из Крыма
Власть
19:55
Международный суд ООН назначил дату слушаний по иску Украины к РФ
19:22
Прокуратура АРК направила в суд обвинения в госизмене в отношении еще трех экс-депутатов Крыма
18:14
Боевики обстреляли ремонтников и пиротехников ГСЧС возле Авдеевки
17:25
В Черном море россияне обстреляли транспортный самолет ВМС Украины
17:02
Арестом адвоката Курбединова РФ нарушила 5 статей Европейской конвенции по правам человека
16:50
Польові збори ОТУ "Південь"
16:36
В Крыму «суд» отклонил жалобу на арест Эмиля Курбединова - адвокат
15:53
Ремонтники начали работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки
15:00
В Херсоне водители маршруток устроили забастовку, требуя повысить тариф на проезд
14:37
Аксенов признал, что Крыму не хватает электроэнергии
14:02
Оккупированные Донецк, Ясиноватая и Макеевка остались без воды - ОБСЕ

Польові збори ОТУ "Південь"

Минулоріч у кожному районі Херсон...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 31 января 2017 года

В программе:  Бои у Авдеевки....

Вопрос национальной безопасности. Эфир 24 января 2017

В программе:  Центр журналистски...

Херсонские аграрии увеличили экспорт в 48 стран

Фермеры Херсонский области после ...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 17 января 2017 года

Когда русские пушки молчат - гово...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 10 января 2017 года

В программе: Возрождение "Ч...

Хостел для переселенців в Херсоні

Єдиний в своєму роді на весь Херс...

Национализация Пртиватбанка. Что будет с крымскими вкладами

Вечером 18 декабря крупнейший в с...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 20 декабря 2016 года

В программе:  Влияние санкций...

Влияние санкций на экономику Крыма. "Черноморнефтегаз"

До аннексии «Черноморнефтегаз» на...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 13 декабря 2016 года

В программе:Как влияют западные и...

Турбины Siemens для Крыма в обход санкций

В 2014 году Россия заявила о стро...

Херсонські фермери просять зняти торгівельну блокаду Криму

На зустрічі з сільгоспвиробниками...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 22 ноября 2016 года

В програмі:  22 ноября - ровно 1...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 15 ноября 2016 года

Программа посвящена последним соб...

Напад на Зеленчука

Останнім часом Херсонщина букваль...

Новые "пленки Сальдо"

Денис Пащенко предоставил Центру ...

Е-декларации-2016: Куркчи, Костинский, Джапар

Центр журналистских расследований...

Публикации

Как работают санкции: сельское хозяйство Крыма (часть 2)

"Центр журналистских расследований" продолжает публикацию материалов спецпроекта "Бизнес на два фронта и в обход санкций". Сегодня предлагаем вашему вниманию вторую часть исследования Андрея Яницкого о влиянии западных санкций на аграрный сектор оккупированного Крыма (с первой частью можно ознакомиться здесь). Но значительное влияние на состояние продовольственного рынка полуострова оказали и введенные РФ в отместку антисанкции - ограничение импор... Читать далее

30.01

З херсонського лану - до європейського столу

Скрутна ситуація, в якій опинились аграрії Херсонщини через заборону торгівлі з Кримом, для фермерів Херсонщини стала медаллю з двома боками . З аверсу, сільгоспвиробники враз позбулися прибуткового і місткого, роками "наїждженого" ринку збуту. А от реверс дав змогу рухатись вперед і вгору, хоч поволі, але пробиватись на міжнародні ринки, підвищуючи якість товару до європейських стандартів. Минуло трохи більше року, однак докладених зусиль виявилось достатньо... Читать далее

26.01

Как работают санкции: сельское хозяйство в Крыму (часть 1)

Агросектор Крыма до российской аннексии играл значимую роль в экономике полуострова, но не основную. Он работал в о... Читать далее

24.01

Ірина Брунова-Калісецька: "Люди хочуть позитивних емоцій. Це природня потреба"

Інформаційні спецоперації агресора мають на меті вразити жертву, як кажуть, у голову і в серце ... Читать далее

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