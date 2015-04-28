Крупным мобильным операторам РФ разрешили не работать в Крыму для ухода от западных санкций
Кураторы из РФ угрожают уволить Захарченко в случае потери Ясиноватского плацдарма - ГУР
За сутки зафиксирована максимальная интенсивность огня боевиков за последний год - Турчинов
Боевики стреляют по Авдеевке из жилых районов Донецка, используя горожан как «живой щит» - Bellingcat
Санкции против РФ будут сохраняться, пока не прекратится оккупация Крыма - миссия США при ОБСЕ
Перший День стрілка в Олешках
Минулого року у кожному районі Херсонської області були сформовані загони територіальної оборони. Тоді ж вони пройшли первинну військову підготовку. Наразі на півдні країни саме Херсонщина має найчисельніший склад таких загонів - у добровольці пішли понад п"ять тисяч мешканців регіону.Тож не дивно, що саме тут Генеральний штаб Міноборони і вирішив провести польові збори для військових комісарів з Миколаївської, Одеської, Кіровоградської та Вінницької областей. Так було запо... Читать далее
Как работают санкции: сельское хозяйство Крыма (часть 2)
"Центр журналистских расследований" продолжает публикацию материалов спецпроекта "Бизнес на два фронта и в обход санкций". Сегодня предлагаем вашему вниманию вторую часть исследования Андрея Яницкого о влиянии западных санкций на аграрный сектор оккупированного Крыма (с первой частью можно ознакомиться здесь). Но значительное влияние на состояние продовольственного рынка полуострова оказали и введенные РФ в отместку антисанкции - ограничение импор... Читать далее
З херсонського лану - до європейського столу
Скрутна ситуація, в якій опинились аграрії Херсонщини через заборону торгівлі з Кримом, для фермерів Херсонщини стала медаллю з д... Читать далее
Как работают санкции: сельское хозяйство в Крыму (часть 1)
Агросектор Крыма до российской аннексии играл значимую роль в экономике полуострова, но не основную. Он работал в о... Читать далее
Украина полностью переиграла Россию в ситуации с кризисом в Авдеевке
Впервые, пожалуй, в условиях войны,... Читать далее
Порофендум чи реферошенко?
Якщо народний депутат України Борис Тарасюк переконаний у доцільності членств... Читать далее
Пластиковый паспорт. Инструкция по получению
С ноября 2016 года в Украине перестали выдавать бумажные па... Читать далее