Как работают санкции: мобильные операторы Крыма

Центр журналистских расследований продолжает спецпроект "Бизнес на два фронта и в обход санкций" о действенности западных и украинских санкции, введенных за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. В этом материале мы представим обзор рынка мобильной связи Крыма: кто предоставляет эти услуги, кому принадлежат новые операторы и что у них общего со старыми, которые якобы ушли с полуострова в связи с угрозой попасть под действие санкций. В Крыму перед аннекси... Читать далее