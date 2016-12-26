«Путины меняются, а народ один и тот же»: главу РФ снова уличили в постановочных съемках
Зелені чоловічки та блакитне паливо: Хто заробляє на видобутку газу біля окупованого Криму?
Була у росіян така традиція: кожного Нового року перекривати газ Україні, добиваючись політичних поступок. Газовий зашморг Київ з себе уже зняв, однак звичка крутити вентилі у Москви лишилась. Після анексії Криму Путін на камери удавано рятує від замерзання тимчасово прикордонний Генічеськ, даючи команду Аксьонову відкрити постачання голубого палива із Криму. Газ для потреб Генічеського району добувають на родови... Читать далее
Как работают санкции: крымский банкопад
С момента, когда человечество стало использовать что-то как мерило эквивалента обмена, возникла необходимость в специалистах по этому вопросу. Вначале появились менялы, потом банки. Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам. Совокупность разли... Читать далее
Национализация Приватбанка: что будет с крымскими вкладами
Весной 2014 года с аннексией Крыма Россией правительством коллаборантов была захвачена собственность Приватбанка на... Читать далее
Как работают санкции: энергообеспечение оккупированного Крыма
"Центр журналистских расследований" продолжает публикацию материалов нового спецпроекта "Бизнес на два фронта и ... Читать далее
«Кубань-Крым» – откатопровод для друзей Путина братьев Роттенбергов
Запуск нового газопровода ... Читать далее
Обманутых Россией жителей Крыма сводят с ума пропагандой
На данный момент, спустя почти три года оккупац... Читать далее
Администрация Порошенко: отказа от ЕС и НАТО не будет, Крымом не торгуем
В конце 2016 года активно работ... Читать далее