Центр журналистских расследований...

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Порошенко поручил МИД передать в Гаагский суд иск к РФ за терроризм и расовую дискриминацию

16:51

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Крым
19:00

В Крыму ФСБ пытается вывести адвоката Полозова из защиты Чийгоза и Умерова - Чубаров
Крым
18:25

Дезертир-предатель из Крыма приговорен к 8 годам лишения свободы
Крым
17:54

Ротенбергу «навесят» строительство железной дороги к Керченскому мосту, от которой трижды отказались другие - СМИ
Власть
16:51

Порошенко поручил МИД передать в Гаагский суд иск к РФ за терроризм и расовую дискриминацию
Крым
16:12

В Крыму фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» предъявлено обвинение в насильственном захвате власти
Власть
15:15

МФВ озвучил, каких реформ ждет от Украины в текущем году
Донбасс
14:44

В АТО за сутки ранен украинский военный
Крым
14:13

Украденный оккупантами «Черноморнефтегаз» в прошлом году снизил добычу углеводородов
Власть
13:41

Нацсовет отреагирует на показ СТБ российской передачи с участием военного РФ, воевавшего на Донбассе
Жизнь
13:10

В Херсоне в подъезде многоэтажки взорвалась граната, пострадал жилец
Власть
12:24

ГАО "Черноморнефтегаз" может прекратить свою деятельность. Необходимо принятие специального закона
Коррупция
12:17

Байден назвал борьбу с коррупцией вопросом национальной безопасности для Украины
Крым
12:06

Компания "Пласт" беглого Онищенко готова вернуть Стрелковое месторождение "Черноморнефтегазу"
Крым
11:44

Крымские политузники не согласны с тем, что Украина не ведет переговоры с РФ об их освобождении - Чубаров
Жизнь
11:07

В Киргизии турецкий грузовой самолет упал на поселок, погибли 37 человек
Крым
10:34

На Херсонщине смонтировали две трети телевышки для вещания на Крым
Донбасс
10:03

Обменом пленных на Донбассе должны заниматься украинские спецслужбы - Тука
Крым
09:32

В СИЗО Симферополя политузники содержатся в нечеловеческих условиях - правозащитница
Донбасс
09:01

Статус участника боевых действий присвоен 278 тысячам человек
Власть
08:29

Директор ЦРУ призвал Трампа быть осторожным с РФ и следить за высказываниями
Крым
19:00
В Крыму ФСБ пытается вывести адвоката Полозова из защиты Чийгоза и Умерова - Чубаров
18:25
Дезертир-предатель из Крыма приговорен к 8 годам лишения свободы
17:54
Ротенбергу «навесят» строительство железной дороги к Керченскому мосту, от которой трижды отказались другие - СМИ
16:51
Порошенко поручил МИД передать в Гаагский суд иск к РФ за терроризм и расовую дискриминацию
16:12
В Крыму фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» предъявлено обвинение в насильственном захвате власти
15:15
МФВ озвучил, каких реформ ждет от Украины в текущем году
14:44
В АТО за сутки ранен украинский военный
14:13
Украденный оккупантами «Черноморнефтегаз» в прошлом году снизил добычу углеводородов
13:41
Нацсовет отреагирует на показ СТБ российской передачи с участием военного РФ, воевавшего на Донбассе
13:10
В Херсоне в подъезде многоэтажки взорвалась граната, пострадал жилец
12:24
ГАО "Черноморнефтегаз" может прекратить свою деятельность. Необходимо принятие специального закона

Вопрос национальной безопасности. Эфир 10 января 2017 года

В программе:   Возрожде...

Хостел для переселенців в Херсоні

Єдиний в своєму роді на весь Херс...

Национализация Пртиватбанка. Что будет с крымскими вкладами

Вечером 18 декабря крупнейший в с...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 20 декабря 2016 года

В программе:  Влияние санкций...

Влияние санкций на экономику Крыма. "Черноморнефтегаз"

До аннексии «Черноморнефтегаз» на...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 13 декабря 2016 года

В программе:Как влияют западные и...

Турбины Siemens для Крыма в обход санкций

В 2014 году Россия заявила о стро...

Херсонські фермери просять зняти торгівельну блокаду Криму

На зустрічі з сільгоспвиробниками...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 22 ноября 2016 года

В програмі:  22 ноября - ровно 1...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 15 ноября 2016 года

Программа посвящена последним соб...

Напад на Зеленчука

Останнім часом Херсонщина букваль...

Новые "пленки Сальдо"

Денис Пащенко предоставил Центру ...

Е-декларации-2016: Куркчи, Костинский, Джапар

Центр журналистских расследований...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 8 ноября 2016

В программе: Е-декларированиt...

Навчання загонів тероборони на Херсонщині

На Херсонщині завершується формув...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 1 ноября 2016 года

В программе:  Е-декларировани...

Генічеськ: без газу поруч з газовим родовищем

Не минуло, навіть, року відтоді я...

"Вопрос национальной безопаснсоти". Эфир 25 сентября

В программе:  До дедлайна подачи...

Публикации

Світлана Нєжнова: "Відродження "Чорноморнафтогазу" почнеться із повернення Стрілкового родовища"

У діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз", майже усе майно та родовища якого захоплені російськими окупантами, настає важливий момент. Із розірванням угоди про спільну діяльність із ПрАТ "Пласт" народного депутата Олександра Онищенка  державна компанія матиме змогу відновити  самостійний видобуток газу на шельфі Азовського моря. Але для цього необхідно розблокувати рахунки "Чорноморнафтогазу" і дати можливість пра... Читать далее

15.01

Зелені чоловічки та блакитне паливо: Хто заробляє на видобутку газу біля окупованого Криму?

Була у росіян така традиція: кожного Нового року перекривати газ Україні, добиваючись політичних поступок. Газовий зашморг Київ з себе уже зняв, однак звичка крутити вентилі у Москви лишилась. Після анексії Криму Путін на камери удавано рятує від замерзання тимчасово прикордонний Генічеськ, даючи команду Аксьонову відкрити постачання голубого палива із Криму. Газ для потреб Генічеського району добувають на родови... Читать далее

08.01

Как работают санкции: крымский банкопад

С момента, когда человечество стало использовать что-то как мерило эквивалента обмена, возникла необходимость в специалистах по этому ... Читать далее

26.12.2016

Национализация Приватбанка: что будет с крымскими вкладами

Весной 2014 года с аннексией Крыма Россией правительством коллаборантов была захвачена собственность Приватбанка на... Читать далее

22.12.2016
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