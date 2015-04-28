Центр журналистских расследований...

Перший День стрілка в Олешках

Минулого року у кожному районі Херсонської області були сформовані загони територіальної оборони. Тоді ж вони пройшли первинну військову підготовку. Наразі на півдні країни саме Херсонщина має найчисельніший склад таких загонів - у добровольці пішли понад п"ять тисяч мешканців регіону.Тож не дивно, що саме тут Генеральний штаб Міноборони і вирішив провести польові збори для військових комісарів з Миколаївської, Одеської, Кіровоградської та Вінницької областей. Так було запо... Читать далее