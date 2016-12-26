Центр журналистских расследований...

Ротенбергу «навесят» строительство железной дороги к Керченскому мосту, от которой трижды отказались другие - СМИ
Порошенко поручил МИД передать в Гаагский суд иск к РФ за терроризм и расовую дискриминацию
В Крыму фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» предъявлено обвинение в насильственном захвате власти
Нацсовет отреагирует на показ СТБ российской передачи с участием военного РФ, воевавшего на Донбассе
ГАО "Черноморнефтегаз" может прекратить свою деятельность. Необходимо принятие специального закона
Компания "Пласт" беглого Онищенко готова вернуть Стрелковое месторождение "Черноморнефтегазу"
Крымские политузники не согласны с тем, что Украина не ведет переговоры с РФ об их освобождении - Чубаров
Світлана Нєжнова: "Відродження "Чорноморнафтогазу" почнеться із повернення Стрілкового родовища"
У діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз", майже усе майно та родовища якого захоплені російськими окупантами, настає важливий момент. Із розірванням угоди про спільну діяльність із ПрАТ "Пласт" народного депутата Олександра Онищенка державна компанія матиме змогу відновити самостійний видобуток газу на шельфі Азовського моря. Але для цього необхідно розблокувати рахунки "Чорноморнафтогазу" і дати можливість пра... Читать далее
Зелені чоловічки та блакитне паливо: Хто заробляє на видобутку газу біля окупованого Криму?
Була у росіян така традиція: кожного Нового року перекривати газ Україні, добиваючись політичних поступок. Газовий зашморг Київ з себе уже зняв, однак звичка крутити вентилі у Москви лишилась. Після анексії Криму Путін на камери удавано рятує від замерзання тимчасово прикордонний Генічеськ, даючи команду Аксьонову відкрити постачання голубого палива із Криму. Газ для потреб Генічеського району добувають на родови... Читать далее
Как работают санкции: крымский банкопад
С момента, когда человечество стало использовать что-то как мерило эквивалента обмена, возникла необходимость в специалистах по этому ... Читать далее
Национализация Приватбанка: что будет с крымскими вкладами
Весной 2014 года с аннексией Крыма Россией правительством коллаборантов была захвачена собственность Приватбанка на... Читать далее
На свет
Тайное, простите за банальность, всегда становится явным. А временной промежуток между "рано" ил... Читать далее
Кому и какое оружие подарил Аваков: список первых лиц
Глава МВД Арсен Аваков подарил президенту Петру По... Читать далее
10 главных тезисов Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп сегодня в своей резиденции Trum... Читать далее