Центр журналистских расследований...

Новости
Донбасс

Боевики стреляют по Авдеевке из жилых районов Донецка, используя горожан как «живой щит» - Bellingcat

03.02

Вcё
Крым
03.02

Лутковская выразила омбудсмену РФ обеспокоенность арестом Курбединова в Крыму
Крым
03.02

Крупным мобильным операторам РФ разрешили не работать в Крыму для ухода от западных санкций
Донбасс
03.02

Кураторы из РФ угрожают уволить Захарченко в случае потери Ясиноватского плацдарма - ГУР
Крым
03.02

В Крыму продлили арест изъятой техники адвокатов Курбединова и Семедляева
Жизнь
03.02

На Херсонщине уже три района поражены африканской чумой свиней
Донбасс
03.02

За сутки зафиксирована максимальная интенсивность огня боевиков за последний год - Турчинов
Крым
03.02

Фейгин направит в ЕСПЧ жалобу на запрет ФСБ Мустафе Джемилеву въезжать в Крым
Коррупция
03.02

ГПУ задержала на взятке директора департамента платежных систем НБУ
Жизнь
03.02

Из-за гололеда ограничено движение по дорогам пяти областей - Укравтодор
Крым
03.02

В Крыму «суд» продлил на месяц арест украинского активиста Владимира Балуха
Донбасс
03.02

Боевики стреляют по Авдеевке из жилых районов Донецка, используя горожан как «живой щит» - Bellingcat
Крым
03.02

В Крыму фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» заявил отвод «суду» за запрет на фотосьемку
Донбасс
03.02

Раненых в Авдеевке британского фотографа и офицера ГСЧС будут лечить медики Днепра
Власть
03.02

В Черное море зашел ракетный эсминец США USS Porter
Донбасс
03.02

На Донбассе за сутки погибли четверо украинских бойцов, семнадцать ранены
Власть
03.02

Украина возобновляет госпрограмму по созданию нового корвета для ВМСУ
Власть
03.02

Постпред США в ООН осудила действия России на Донбассе и в Крыму
Коррупция
03.02

НАБУ начало расследование закупок МВД японских автомобилей для полиции
Крым
03.02

Санкции против РФ будут сохраняться, пока не прекратится оккупация Крыма - миссия США при ОБСЕ
Донбасс
03.02

В Авдеевке боевики обстреляли центр гуманитарной помощи, двое погибших
Крым
03.02
Лутковская выразила омбудсмену РФ обеспокоенность арестом Курбединова в Крыму
03.02
Крупным мобильным операторам РФ разрешили не работать в Крыму для ухода от западных санкций
03.02
Кураторы из РФ угрожают уволить Захарченко в случае потери Ясиноватского плацдарма - ГУР
03.02
В Крыму продлили арест изъятой техники адвокатов Курбединова и Семедляева
03.02
На Херсонщине уже три района поражены африканской чумой свиней
03.02
За сутки зафиксирована максимальная интенсивность огня боевиков за последний год - Турчинов
03.02
Фейгин направит в ЕСПЧ жалобу на запрет ФСБ Мустафе Джемилеву въезжать в Крым
03.02
ГПУ задержала на взятке директора департамента платежных систем НБУ
03.02
Из-за гололеда ограничено движение по дорогам пяти областей - Укравтодор
03.02
В Крыму «суд» продлил на месяц арест украинского активиста Владимира Балуха
03.02
Боевики стреляют по Авдеевке из жилых районов Донецка, используя горожан как «живой щит» - Bellingcat

Польові збори ОТУ "Південь"

Минулоріч у кожному районі Херсон...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 31 января 2017 года

В программе:  Бои у Авдеевки....

Вопрос национальной безопасности. Эфир 24 января 2017

В программе:  Центр журналистски...

Херсонские аграрии увеличили экспорт в 48 стран

Фермеры Херсонский области после ...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 17 января 2017 года

Когда русские пушки молчат - гово...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 10 января 2017 года

В программе: Возрождение "Ч...

Хостел для переселенців в Херсоні

Єдиний в своєму роді на весь Херс...

Национализация Пртиватбанка. Что будет с крымскими вкладами

Вечером 18 декабря крупнейший в с...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 20 декабря 2016 года

В программе:  Влияние санкций...

Влияние санкций на экономику Крыма. "Черноморнефтегаз"

До аннексии «Черноморнефтегаз» на...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 13 декабря 2016 года

В программе:Как влияют западные и...

Турбины Siemens для Крыма в обход санкций

В 2014 году Россия заявила о стро...

Херсонські фермери просять зняти торгівельну блокаду Криму

На зустрічі з сільгоспвиробниками...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 22 ноября 2016 года

В програмі:  22 ноября - ровно 1...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 15 ноября 2016 года

Программа посвящена последним соб...

Напад на Зеленчука

Останнім часом Херсонщина букваль...

Новые "пленки Сальдо"

Денис Пащенко предоставил Центру ...

Е-декларации-2016: Куркчи, Костинский, Джапар

Центр журналистских расследований...

Публикации

Перший День стрілка в Олешках

Минулого року у кожному районі Херсонської області були сформовані загони територіальної оборони. Тоді ж вони пройшли первинну військову підготовку. Наразі на півдні країни саме Херсонщина має найчисельніший склад таких загонів - у добровольці пішли понад п"ять тисяч мешканців регіону.Тож не дивно, що саме тут Генеральний штаб Міноборони і вирішив провести польові збори для військових комісарів з Миколаївської, Одеської, Кіровоградської та Вінницької областей. Так було запо... Читать далее

02.02

Как работают санкции: сельское хозяйство Крыма (часть 2)

"Центр журналистских расследований" продолжает публикацию материалов спецпроекта "Бизнес на два фронта и в обход санкций". Сегодня предлагаем вашему вниманию вторую часть исследования Андрея Яницкого о влиянии западных санкций на аграрный сектор оккупированного Крыма (с первой частью можно ознакомиться здесь). Но значительное влияние на состояние продовольственного рынка полуострова оказали и введенные РФ в отместку антисанкции - ограничение импор... Читать далее

30.01

З херсонського лану - до європейського столу

Скрутна ситуація, в якій опинились аграрії Херсонщини через заборону торгівлі з Кримом, для фермерів Херсонщини стала медаллю з д... Читать далее

26.01

Как работают санкции: сельское хозяйство в Крыму (часть 1)

Агросектор Крыма до российской аннексии играл значимую роль в экономике полуострова, но не основную. Он работал в о... Читать далее

24.01
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