Центр журналистских расследований...

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Власть

СБУ предотвратила убийство народного депутата по заказу спецслужб РФ

21.01

Вcё
Власть
21.01

СБУ предотвратила убийство народного депутата по заказу спецслужб РФ
Власть
21.01

США и РФ не смогут заключить «большую сделку» по Украине без согласия Киева – эксперт
Коррупция
21.01

Нардепы попросили НАПК проверить дорогостоящий отдых Ляшко в Таиланде
Крым
21.01

МИД призвал мировое сообщество надавить на РФ для прекращения преследования Семены
Власть
21.01

Cуд разрешил заочное расследование дела о госизмене Януковича
Власть
20.01

Дональд Трамп официально стал президентом США
Крым
20.01

В Крыму ФСБ вручила обвинительное заключение журналисту Семене - Курбединов
Власть
20.01

РФ в нарушение Венского документа формирует дивизию у границы с Украиной - Генштаб
Жизнь
20.01

Украине нужны хорошие новости - психолог Брунова-Калисецкая
Донбасс
20.01

Возле Донецка боевики обстреляли автобус, ранена женщина
Коррупция
20.01

В Киеве арестован находящийся в международном розыске родственник бывшего президента Узбекистана
Власть
20.01

За полгода расследования виновные в гибели Павла Шеремета не установлены
Донбасс
20.01

На Донбассе военным РФ обещают премию за несение службы на передовой - разведка
Крым
20.01

Для освобождения Крыма надо усилить международное давление на РФ - Джемилев
Власть
20.01

Порошенко в Давосе встретился с Пинчуком и экс-министром обороны США - СМИ
Коррупция
20.01

В Москве арестован бывший топ-менеджер банка, кредитовавшего Марин Ле Пен
Крым
20.01

Чубаров призвал ускорить работу по созданию в Крыму крымскотатарской автономии
Жизнь
20.01

Корпорация Roshen останавливает свою фабрику в Липецке
Коррупция
20.01

Замначальника Львовской таможни задержан за взятку – Матиос
Донбасс
20.01

На Донбассе боевики в два раза снизили количество обстрелов ВСУ
Власть
21.01
СБУ предотвратила убийство народного депутата по заказу спецслужб РФ
21.01
США и РФ не смогут заключить «большую сделку» по Украине без согласия Киева – эксперт
21.01
Нардепы попросили НАПК проверить дорогостоящий отдых Ляшко в Таиланде
21.01
МИД призвал мировое сообщество надавить на РФ для прекращения преследования Семены
21.01
Cуд разрешил заочное расследование дела о госизмене Януковича
20.01
Дональд Трамп официально стал президентом США
20.01
В Крыму ФСБ вручила обвинительное заключение журналисту Семене - Курбединов
20.01
РФ в нарушение Венского документа формирует дивизию у границы с Украиной - Генштаб
20.01
Украине нужны хорошие новости - психолог Брунова-Калисецкая
20.01
Возле Донецка боевики обстреляли автобус, ранена женщина
20.01
В Киеве арестован находящийся в международном розыске родственник бывшего президента Узбекистана

Вопрос национальной безопасности. Эфир 17 января 2017 года

Когда русские пушки молчат - гово...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 10 января 2017 года

В программе: Возрождение "Ч...

Хостел для переселенців в Херсоні

Єдиний в своєму роді на весь Херс...

Национализация Пртиватбанка. Что будет с крымскими вкладами

Вечером 18 декабря крупнейший в с...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 20 декабря 2016 года

В программе:  Влияние санкций...

Влияние санкций на экономику Крыма. "Черноморнефтегаз"

До аннексии «Черноморнефтегаз» на...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 13 декабря 2016 года

В программе:Как влияют западные и...

Турбины Siemens для Крыма в обход санкций

В 2014 году Россия заявила о стро...

Херсонські фермери просять зняти торгівельну блокаду Криму

На зустрічі з сільгоспвиробниками...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 22 ноября 2016 года

В програмі:  22 ноября - ровно 1...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 15 ноября 2016 года

Программа посвящена последним соб...

Напад на Зеленчука

Останнім часом Херсонщина букваль...

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Е-декларации-2016: Куркчи, Костинский, Джапар

Центр журналистских расследований...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 8 ноября 2016

В программе: Е-декларированиt...

Навчання загонів тероборони на Херсонщині

На Херсонщині завершується формув...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 1 ноября 2016 года

В программе:  Е-декларировани...

Генічеськ: без газу поруч з газовим родовищем

Не минуло, навіть, року відтоді я...

Публикации

"М'яка сила" Росії: як здолати вплив "злодійки на довірі"

Коли російські гармати мовчать - говорять її пропагандисти. Про жорсткий поступ "м'якої сили" Росії , тобто, просування інтересів країни-агресора не силовими методами, а через мову, культуру і міфи про щасливу спільну долю, а також про способи і механізми протистояння цим методам - у випуску програми "Питання національної безпеки"  з Ігорем СЕМИВОЛОСОМ, директором Центру Близькосхідних досліджень та Ільйою ПОНОМАРЬОВИМ, екс-депутатом ГосДуми РФ. ... Читать далее

20.01

Как работают санкции: мобильные операторы Крыма

Центр журналистских расследований продолжает спецпроект "Бизнес на два фронта и в обход санкций" о действенности западных и украинских санкции, введенных за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. В этом материале мы представим обзор рынка мобильной связи Крыма: кто предоставляет эти услуги, кому принадлежат новые операторы и что у них общего со старыми, которые якобы ушли с полуострова в связи с угрозой попасть под действие санкций. В Крыму перед аннекси... Читать далее

18.01

Світлана Нєжнова: "Відродження "Чорноморнафтогазу" почнеться із повернення Стрілкового родовища"

У діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз", майже усе майно та родовища якого захопл... Читать далее

15.01

Зелені чоловічки та блакитне паливо: Хто заробляє на видобутку газу біля окупованого Криму?

Була у росіян така традиція: кожного Нового року перекривати газ Україні, добиваюч... Читать далее

08.01
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