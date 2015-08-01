Центр журналистских расследований...

Новости
Донбасс

Военные РФ регулярно разгружают поезда с оружием на станциях «Укрзалізниці» в оккупированном Донбассе

29.01

Вcё
Донбасс
29.01

Военные РФ регулярно разгружают поезда с оружием на станциях «Укрзалізниці» в оккупированном Донбассе
Крым
29.01

Черное море собирается разъединить оккупированный Крым с Россией
Донбасс
29.01

В Авдеевской промзоне трое украинских бойцов погибли, один ранен
Власть
29.01

В Киеве исполком Всемирного конгресса крымских татар обсудил ситуацию в Крыму
Крым
29.01

Кремль обнародовал свою версию разговора Трампа и Путина
Крым
28.01

В Крыму «суд» продлил арест «диверсанта» Редвана Сулейманова
Власть
28.01

На Херсонщине провели первый Единый всеукраинский день стрелка
Крым
28.01

Крымский судья, привлекая Курбединова за публикацию 2013 года, не заморачивался законами - Новиков
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28.01

Трамп обсудил с преьером Великобритании перспективы НАТО и санкции против России
Власть
27.01

В БПП подтвердили отравление ртутью нардепа Игоря Кононенко
Власть
27.01

Российские снайперы обстреляли украинское водолазное судно - ВМС Украины
Донбасс
27.01

Умер экс-главарь боевиков «ЛНР» Болотов‍
Власть
27.01

Советница Трампа подтвердила, что в США думают над отменой санкций против РФ
Крым
27.01

ФСБ перенесла дату предъявления Умерову обвинения в новой редакции
Крым
27.01

В Freedom House потребовали немедленно освободить Курбединова и Салиева
Крым
27.01

«Депутат» Госдумы от оккупированного Крыма призвал «вернуть» РФ земли Украины и Казахстана
Власть
27.01

В РФ отменили уголовное наказание за домашнее насилие
Власть
27.01

Трамп готов снять санкции против России - СМИ
Донбасс
27.01

В Новотошковке и Широкино погибли двое украинских бойцов
Власть
27.01

Украинские делегаты летают на минские переговоры на частном самолете Пинчука - СМИ
Донбасс
29.01
Военные РФ регулярно разгружают поезда с оружием на станциях «Укрзалізниці» в оккупированном Донбассе
29.01
Черное море собирается разъединить оккупированный Крым с Россией
29.01
В Авдеевской промзоне трое украинских бойцов погибли, один ранен
29.01
В Киеве исполком Всемирного конгресса крымских татар обсудил ситуацию в Крыму
29.01
Кремль обнародовал свою версию разговора Трампа и Путина
28.01
В Крыму «суд» продлил арест «диверсанта» Редвана Сулейманова
28.01
На Херсонщине провели первый Единый всеукраинский день стрелка
28.01
Крымский судья, привлекая Курбединова за публикацию 2013 года, не заморачивался законами - Новиков
28.01
Трамп обсудил с преьером Великобритании перспективы НАТО и санкции против России
27.01
В БПП подтвердили отравление ртутью нардепа Игоря Кононенко
27.01
Российские снайперы обстреляли украинское водолазное судно - ВМС Украины

Вопрос национальной безопасности. Эфир 24 января 2017

В программе:  Центр журналистски...

Херсонские аграрии увеличили экспорт в 48 стран

Фермеры Херсонский области после ...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 17 января 2017 года

Когда русские пушки молчат - гово...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 10 января 2017 года

В программе: Возрождение "Ч...

Хостел для переселенців в Херсоні

Єдиний в своєму роді на весь Херс...

Национализация Пртиватбанка. Что будет с крымскими вкладами

Вечером 18 декабря крупнейший в с...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 20 декабря 2016 года

В программе:  Влияние санкций...

Влияние санкций на экономику Крыма. "Черноморнефтегаз"

До аннексии «Черноморнефтегаз» на...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 13 декабря 2016 года

В программе:Как влияют западные и...

Турбины Siemens для Крыма в обход санкций

В 2014 году Россия заявила о стро...

Херсонські фермери просять зняти торгівельну блокаду Криму

На зустрічі з сільгоспвиробниками...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 22 ноября 2016 года

В програмі:  22 ноября - ровно 1...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 15 ноября 2016 года

Программа посвящена последним соб...

Напад на Зеленчука

Останнім часом Херсонщина букваль...

Новые "пленки Сальдо"

Денис Пащенко предоставил Центру ...

Е-декларации-2016: Куркчи, Костинский, Джапар

Центр журналистских расследований...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 8 ноября 2016

В программе: Е-декларированиt...

Навчання загонів тероборони на Херсонщині

На Херсонщині завершується формув...

Публикации

З херсонського лану - до європейського столу

Скрутна ситуація, в якій опинились аграрії Херсонщини через заборону торгівлі з Кримом, для фермерів Херсонщини стала медаллю з двома боками . З аверсу, сільгоспвиробники враз позбулися прибуткового і місткого, роками "наїждженого" ринку збуту. А от реверс дав змогу рухатись вперед і вгору, хоч поволі, але пробиватись на міжнародні ринки, підвищуючи якість товару до європейських стандартів. Минуло трохи більше року, однак докладених зусиль виявилось достатньо... Читать далее

26.01

Как работают санкции: сельское хозяйство в Крыму (часть 1)

Агросектор Крыма до российской аннексии играл значимую роль в экономике полуострова, но не основную. Он работал в основном на внутриукраинский рынок в условиях жесткой конкуренции с производителями других регионов страны. После захвата Крыма Россией в 2014 году сельское хозяйство неожиданно стало самой заметной отраслью экономики полуострова  - на фоне деградации других отраслей. Однако водная и торговая блокада со стороны Киева, блэкаут, нестаб... Читать далее

24.01

Ірина Брунова-Калісецька: "Люди хочуть позитивних емоцій. Це природня потреба"

Інформаційні спецоперації агресора мають на меті вразити жертву, як кажуть, у голову і в серце ... Читать далее

24.01

"М'яка сила" Росії: як здолати вплив "злодійки на довірі"

Коли російські гармати мовчать - говорять її пропагандисти. Про жорсткий поступ "м'якої сили" Росії , тобто, просува... Читать далее

20.01
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