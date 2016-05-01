Центр журналистских расследований...

Как работают санкции: сельское хозяйство в Крыму (часть 1)

Агросектор Крыма до российской аннексии играл значимую роль в экономике полуострова, но не основную. Он работал в основном на внутриукраинский рынок в условиях жесткой конкуренции с производителями других регионов страны. После захвата Крыма Россией в 2014 году сельское хозяйство неожиданно стало самой заметной отраслью экономики полуострова - на фоне деградации других отраслей. Однако водная и торговая блокада со стороны Киева, блэкаут, нестаб... Читать далее