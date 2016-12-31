Центр журналистских расследований...

Новости
Крым

2017 год будет решающим в вопросах деоккупации Крыма - Джемилев

10:30

Вcё
Крым
10:30

2017 год будет решающим в вопросах деоккупации Крыма - Джемилев
Жизнь
09:00

Совбез ООН единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии
Власть
31.12.2016

Минюст решил вернуть в Украину осужденного в РФ политзаключенного Выговского
Крым
31.12.2016

Замглавы Меджлиса Умеров оспорит внесение его в список террористов и экстремистов РФ
Донбасс
31.12.2016

Украинские бойцы из зоны АТО поздравили родных и Украину с Новым годом
Крым
31.12.2016

В Севастополе «суд» продлил до марта арест трех «украинских диверсантов»
Жизнь
31.12.2016

В 2016 году в мире при выполнении обязанностей погибли 93 журналиста
Власть
31.12.2016

Турция 5 лет будет выделять по 3 млн долларов для ВС Украины
Крым
30.12.2016

Верховный суд РФ не принял жалобу защиты майдановца Костенко - адвокат
Крым
30.12.2016

В Крыму еще двух мусульман направили на психиатрическую экспертизу
Власть
30.12.2016

Украина подготовила иск в международный суд за нарушение Россией договора о дружбе - МИД
Крым
30.12.2016

Замглавы Меджлиса Умеров внесен в перечень террористов и экстремистов РФ
Власть
30.12.2016

Путин решил не высылать американских дипломатов в ответ на санкции США
Крым
30.12.2016

В Крыму непогода оставила без электричества 88 населенных пунктов, половину удалось подключить
Власть
30.12.2016

ГПУ разыскивает сбежавшего в Крым экс-министра обороны Лебедева по делу о разгоне Евромайдана
Крым
30.12.2016

РФ пытается обвинить Киев в нарушении гуманитарного права из-за прекращения подачи воды в Крым
Власть
30.12.2016

Лавров хочет в ответ на санкции США выслать из РФ 35 американских дипломатов
Крым
30.12.2016

В «правительстве Крыма» появился еще один «варяг» из России
Коррупция
30.12.2016

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении ректора-взяточника Харченко
Донбасс
30.12.2016

На Донбассе за сутки ранены трое украинских бойцов
Крым
10:30
2017 год будет решающим в вопросах деоккупации Крыма - Джемилев
09:00
Совбез ООН единогласно принял резолюцию о прекращении огня в Сирии
31.12.2016
Минюст решил вернуть в Украину осужденного в РФ политзаключенного Выговского
31.12.2016
Замглавы Меджлиса Умеров оспорит внесение его в список террористов и экстремистов РФ
31.12.2016
Украинские бойцы из зоны АТО поздравили родных и Украину с Новым годом
31.12.2016
В Севастополе «суд» продлил до марта арест трех «украинских диверсантов»
31.12.2016
В 2016 году в мире при выполнении обязанностей погибли 93 журналиста
31.12.2016
Турция 5 лет будет выделять по 3 млн долларов для ВС Украины
30.12.2016
Верховный суд РФ не принял жалобу защиты майдановца Костенко - адвокат
30.12.2016
В Крыму еще двух мусульман направили на психиатрическую экспертизу
30.12.2016
Украина подготовила иск в международный суд за нарушение Россией договора о дружбе - МИД

Хостел для переселенців в Херсоні

Єдиний в своєму роді на весь Херс...

Национализация Пртиватбанка. Что будет с крымскими вкладами

Вечером 18 декабря крупнейший в с...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 20 декабря 2016 года

В программе:  Влияние санкций...

Влияние санкций на экономику Крыма. "Черноморнефтегаз"

До аннексии «Черноморнефтегаз» на...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 13 декабря 2016 года

В программе:Как влияют западные и...

Турбины Siemens для Крыма в обход санкций

В 2014 году Россия заявила о стро...

Херсонські фермери просять зняти торгівельну блокаду Криму

На зустрічі з сільгоспвиробниками...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 22 ноября 2016 года

В програмі:  22 ноября - ровно 1...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 15 ноября 2016 года

Программа посвящена последним соб...

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Е-декларации-2016: Куркчи, Костинский, Джапар

Центр журналистских расследований...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 8 ноября 2016

В программе: Е-декларированиt...

Навчання загонів тероборони на Херсонщині

На Херсонщині завершується формув...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 1 ноября 2016 года

В программе:  Е-декларировани...

Генічеськ: без газу поруч з газовим родовищем

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"Вопрос национальной безопаснсоти". Эфир 25 сентября

В программе:  До дедлайна подачи...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 18 октября 2016 года

В программе: 17 октября пре...

Публикации

Как работают санкции: крымский банкопад

С момента, когда человечество стало использовать что-то как мерило эквивалента обмена, возникла необходимость в специалистах по этому вопросу. Вначале появились менялы, потом банки. Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам. Совокупность разли... Читать далее

26.12.2016

Национализация Приватбанка: что будет с крымскими вкладами

Весной 2014 года с аннексией Крыма Россией правительством коллаборантов была захвачена собственность Приватбанка на полуострове - 337 отделений, 483 банкомата, 773 терминала самообслуживания. Накануне  этой так называемой национализации Приват заблокировал все счета, которые открывались и обслуживались крымскими отделениями. 790 тысяч частных и 12 тысяч корпоративных клиентов банка в одночасье лишились доступа к осуществлению любых операций по д... Читать далее

22.12.2016

Как работают санкции: энергообеспечение оккупированного Крыма
«Вопрос национальной безопасности»

"Центр журналистских расследований" продолжает публикацию материалов нового спецпроекта "Бизнес на два фронта и ... Читать далее

17.12.2016

Как работают санкции: «Черноморнефтегаз»

«Центр журналистских расследований» продолжает цикл материалов спецпроекта «Бизнес на два фронта и в обход санкций» о влиянии западны... Читать далее

15.12.2016
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