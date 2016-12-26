Центр журналистских расследований...

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Крым

Подрядчики в третий раз отказались строить железную дорогу к Керченскому мосту

13:12

Вcё
Крым
17:21

Турция не станет признавать Крым российским ради сотрудничества с РФ
Власть
15:03

В Амстердаме задержали двух голландцев с человеческими останками и вещами с рейса MH17
Власть
13:37

«Путины меняются, а народ один и тот же»: главу РФ снова уличили в постановочных съемках
Крым
13:12

Подрядчики в третий раз отказались строить железную дорогу к Керченскому мосту
Донбасс
10:50

За сутки боевики 51 раз обстреляли позиции сил АТО
Донбасс
09:50

Боевик «ДНР» устроил стрельбу в Москве
Донбасс
09:00

В зоне АТО пропали трое военнослужащих
Жизнь
08.01

В Иерусалиме грузовик наехал на группу военных: есть погибшие
Донбасс
08.01

В зоне АТО на Рождество ранены шестеро украинских бойцов
Власть
08.01

Киевский суд разрешил арестовать Януковича и Захарченко
Крым
08.01

РФ повысит крымчанам тарифы на воду
Крым
08.01

Россия разместила в оккупированном Крыму новое вооружение
Власть
07.01

Трамп признал причастность России к кибератакам против США
Власть
07.01

Atlantic Council пророчит Украине экономический рост в 2017 году
Власть
07.01

Украина наняла профессиональных лоббистов в США
Жизнь
07.01

Порошенко с семьей призвал помолиться за украинских воинов
Власть
07.01

Путин попытался помочь Трампу победить на выборах - разведка США
Власть
06.01

США перебрасывают в Европу военную бронетехнику
Коррупция
06.01

Суд арестовал жилой дом и яхту беглого Януковича
Крым
06.01

В оккупированном Севастополе мужчина попытался сжечь российский флаг
Крым
17:21
Турция не станет признавать Крым российским ради сотрудничества с РФ
15:03
В Амстердаме задержали двух голландцев с человеческими останками и вещами с рейса MH17
13:37
«Путины меняются, а народ один и тот же»: главу РФ снова уличили в постановочных съемках
13:12
Подрядчики в третий раз отказались строить железную дорогу к Керченскому мосту
10:50
За сутки боевики 51 раз обстреляли позиции сил АТО
09:50
Боевик «ДНР» устроил стрельбу в Москве
09:00
В зоне АТО пропали трое военнослужащих
08.01
В Иерусалиме грузовик наехал на группу военных: есть погибшие
08.01
В зоне АТО на Рождество ранены шестеро украинских бойцов
08.01
Киевский суд разрешил арестовать Януковича и Захарченко
08.01
РФ повысит крымчанам тарифы на воду

Хостел для переселенців в Херсоні

Єдиний в своєму роді на весь Херс...

Национализация Пртиватбанка. Что будет с крымскими вкладами

Вечером 18 декабря крупнейший в с...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 20 декабря 2016 года

В программе:  Влияние санкций...

Влияние санкций на экономику Крыма. "Черноморнефтегаз"

До аннексии «Черноморнефтегаз» на...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 13 декабря 2016 года

В программе:Как влияют западные и...

Турбины Siemens для Крыма в обход санкций

В 2014 году Россия заявила о стро...

Херсонські фермери просять зняти торгівельну блокаду Криму

На зустрічі з сільгоспвиробниками...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 22 ноября 2016 года

В програмі:  22 ноября - ровно 1...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 15 ноября 2016 года

Программа посвящена последним соб...

Напад на Зеленчука

Останнім часом Херсонщина букваль...

Новые "пленки Сальдо"

Денис Пащенко предоставил Центру ...

Е-декларации-2016: Куркчи, Костинский, Джапар

Центр журналистских расследований...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 8 ноября 2016

В программе: Е-декларированиt...

Навчання загонів тероборони на Херсонщині

На Херсонщині завершується формув...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 1 ноября 2016 года

В программе:  Е-декларировани...

Генічеськ: без газу поруч з газовим родовищем

Не минуло, навіть, року відтоді я...

"Вопрос национальной безопаснсоти". Эфир 25 сентября

В программе:  До дедлайна подачи...

Вопрос национальной безопасности. Эфир 18 октября 2016 года

В программе: 17 октября пре...

Публикации

Зелені чоловічки та блакитне паливо: Хто заробляє на видобутку газу біля окупованого Криму?

Була у росіян така традиція: кожного Нового року перекривати газ Україні, добиваючись політичних поступок. Газовий зашморг Київ з себе уже зняв, однак звичка крутити вентилі у Москви лишилась. Після анексії Криму Путін на камери удавано рятує від замерзання тимчасово прикордонний Генічеськ, даючи команду Аксьонову відкрити постачання голубого палива із Криму. Газ для потреб Генічеського району добувають на родови... Читать далее

08.01

Как работают санкции: крымский банкопад

С момента, когда человечество стало использовать что-то как мерило эквивалента обмена, возникла необходимость в специалистах по этому вопросу. Вначале появились менялы, потом банки. Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам. Совокупность разли... Читать далее

26.12.2016

Национализация Приватбанка: что будет с крымскими вкладами

Весной 2014 года с аннексией Крыма Россией правительством коллаборантов была захвачена собственность Приватбанка на... Читать далее

22.12.2016

Как работают санкции: энергообеспечение оккупированного Крыма
«Вопрос национальной безопасности»

"Центр журналистских расследований" продолжает публикацию материалов нового спецпроекта "Бизнес на два фронта и ... Читать далее

17.12.2016
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