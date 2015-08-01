Центр журналистских расследований...

Военные РФ регулярно разгружают поезда с оружием на станциях «Укрзалізниці» в оккупированном Донбассе
Крымский судья, привлекая Курбединова за публикацию 2013 года, не заморачивался законами - Новиков
«Депутат» Госдумы от оккупированного Крыма призвал «вернуть» РФ земли Украины и Казахстана
З херсонського лану - до європейського столу
Скрутна ситуація, в якій опинились аграрії Херсонщини через заборону торгівлі з Кримом, для фермерів Херсонщини стала медаллю з двома боками . З аверсу, сільгоспвиробники враз позбулися прибуткового і місткого, роками "наїждженого" ринку збуту. А от реверс дав змогу рухатись вперед і вгору, хоч поволі, але пробиватись на міжнародні ринки, підвищуючи якість товару до європейських стандартів. Минуло трохи більше року, однак докладених зусиль виявилось достатньо... Читать далее
Как работают санкции: сельское хозяйство в Крыму (часть 1)
Агросектор Крыма до российской аннексии играл значимую роль в экономике полуострова, но не основную. Он работал в основном на внутриукраинский рынок в условиях жесткой конкуренции с производителями других регионов страны. После захвата Крыма Россией в 2014 году сельское хозяйство неожиданно стало самой заметной отраслью экономики полуострова - на фоне деградации других отраслей. Однако водная и торговая блокада со стороны Киева, блэкаут, нестаб... Читать далее
Ірина Брунова-Калісецька: "Люди хочуть позитивних емоцій. Це природня потреба"
Інформаційні спецоперації агресора мають на меті вразити жертву, як кажуть, у голову і в серце ... Читать далее
"М'яка сила" Росії: як здолати вплив "злодійки на довірі"
Коли російські гармати мовчать - говорять її пропагандисти. Про жорсткий поступ "м'якої сили" Росії , тобто, просува... Читать далее
Лечение симптомов
Одно из самых больших зол, которое мы впустили в свою жизнь вместе с гибридной войной ... Читать далее
ЗОНА в центре Европы
Мне вот чисто интересно, никто не рубит, что вот сейчас Эмиля посадят. (далее&hell... Читать далее
После путешествия Моторолы на каждого из вас есть свой лифт
Я решил ещё поближе узнать, кто такие "ополч... Читать далее