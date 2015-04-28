Прокуратура АРК направила в суд обвинения в госизмене в отношении еще трех экс-депутатов Крыма
Арестом адвоката Курбединова РФ нарушила 5 статей Европейской конвенции по правам человека
Переселенцам могут предложить продать свое жилье на оккупированном Донбассе государству
«Ощущение, что нет этих четырех ниток из РФ»: крымчане жалуются на постоянные отключения света
Как работают санкции: сельское хозяйство Крыма (часть 2)
"Центр журналистских расследований" продолжает публикацию материалов спецпроекта "Бизнес на два фронта и в обход санкций". Сегодня предлагаем вашему вниманию вторую часть исследования Андрея Яницкого о влиянии западных санкций на аграрный сектор оккупированного Крыма (с первой частью можно ознакомиться здесь). Но значительное влияние на состояние продовольственного рынка полуострова оказали и введенные РФ в отместку антисанкции - ограничение импор... Читать далее
З херсонського лану - до європейського столу
Скрутна ситуація, в якій опинились аграрії Херсонщини через заборону торгівлі з Кримом, для фермерів Херсонщини стала медаллю з двома боками . З аверсу, сільгоспвиробники враз позбулися прибуткового і місткого, роками "наїждженого" ринку збуту. А от реверс дав змогу рухатись вперед і вгору, хоч поволі, але пробиватись на міжнародні ринки, підвищуючи якість товару до європейських стандартів. Минуло трохи більше року, однак докладених зусиль виявилось достатньо... Читать далее
Как работают санкции: сельское хозяйство в Крыму (часть 1)
Агросектор Крыма до российской аннексии играл значимую роль в экономике полуострова, но не основную. Он работал в о... Читать далее
Ірина Брунова-Калісецька: "Люди хочуть позитивних емоцій. Це природня потреба"
Інформаційні спецоперації агресора мають на меті вразити жертву, як кажуть, у голову і в серце ... Читать далее
Пластиковый паспорт. Инструкция по получению
С ноября 2016 года в Украине перестали выдавать бумажные па... Читать далее
Контрудар. Армия Украины теснит россиян и боевиков в Донбассе
Армия Украины теснит россиян и боевиков в ... Читать далее
Лечение симптомов
Одно из самых больших зол, которое мы впустили в свою жизнь вместе с гибридной войной ... Читать далее