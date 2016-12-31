Замглавы Меджлиса Умеров оспорит внесение его в список террористов и экстремистов РФ
Украина подготовила иск в международный суд за нарушение Россией договора о дружбе - МИД
В Крыму непогода оставила без электричества 88 населенных пунктов, половину удалось подключить
ГПУ разыскивает сбежавшего в Крым экс-министра обороны Лебедева по делу о разгоне Евромайдана
РФ пытается обвинить Киев в нарушении гуманитарного права из-за прекращения подачи воды в Крым
НАБУ завершило досудебное расследование в отношении ректора-взяточника Харченко
Как работают санкции: крымский банкопад
С момента, когда человечество стало использовать что-то как мерило эквивалента обмена, возникла необходимость в специалистах по этому вопросу. Вначале появились менялы, потом банки. Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам. Совокупность разли... Читать далее
Национализация Приватбанка: что будет с крымскими вкладами
Весной 2014 года с аннексией Крыма Россией правительством коллаборантов была захвачена собственность Приватбанка на полуострове - 337 отделений, 483 банкомата, 773 терминала самообслуживания. Накануне этой так называемой национализации Приват заблокировал все счета, которые открывались и обслуживались крымскими отделениями. 790 тысяч частных и 12 тысяч корпоративных клиентов банка в одночасье лишились доступа к осуществлению любых операций по д... Читать далее
Как работают санкции: энергообеспечение оккупированного Крыма
"Центр журналистских расследований" продолжает публикацию материалов нового спецпроекта "Бизнес на два фронта и ... Читать далее
Как работают санкции: «Черноморнефтегаз»
«Центр журналистских расследований» продолжает цикл материалов спецпроекта «Бизнес на два фронта и в обход санкций» о влиянии западны... Читать далее
Компромисс не может быть капитуляцией
В статье Виктора Пинчука в The Wall Street Journal предлагаются че... Читать далее
Не убивать на водопое
Недавно многие СМИ распространили сообщение, что, по мнению Ватикана, Третья миров... Читать далее
Тяжелая ноша «крымнаша»
Уходящий год дорисовывает жирной линией старые пунктиры на карте оккупированного... Читать далее