В Киеве арестован находящийся в международном розыске родственник бывшего президента Узбекистана
"М'яка сила" Росії: як здолати вплив "злодійки на довірі"
Коли російські гармати мовчать - говорять її пропагандисти. Про жорсткий поступ "м'якої сили" Росії , тобто, просування інтересів країни-агресора не силовими методами, а через мову, культуру і міфи про щасливу спільну долю, а також про способи і механізми протистояння цим методам - у випуску програми "Питання національної безпеки" з Ігорем СЕМИВОЛОСОМ, директором Центру Близькосхідних досліджень та Ільйою ПОНОМАРЬОВИМ, екс-депутатом ГосДуми РФ. ... Читать далее
Как работают санкции: мобильные операторы Крыма
Центр журналистских расследований продолжает спецпроект "Бизнес на два фронта и в обход санкций" о действенности западных и украинских санкции, введенных за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. В этом материале мы представим обзор рынка мобильной связи Крыма: кто предоставляет эти услуги, кому принадлежат новые операторы и что у них общего со старыми, которые якобы ушли с полуострова в связи с угрозой попасть под действие санкций. В Крыму перед аннекси... Читать далее
Світлана Нєжнова: "Відродження "Чорноморнафтогазу" почнеться із повернення Стрілкового родовища"
У діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз", майже усе майно та родовища якого захопл... Читать далее
Зелені чоловічки та блакитне паливо: Хто заробляє на видобутку газу біля окупованого Криму?
Була у росіян така традиція: кожного Нового року перекривати газ Україні, добиваюч... Читать далее
ОРДЛО — статус окупированных территорий
Считаю, что два года войны превратили территории и населен... Читать далее
Рука на пульсе
Сегодня (17 января - ред.) в Высоком суде Лондона начались слушания по иску Российской Фе... Читать далее
Российский имперский инстинкт
После очередного распада империи, Россия каждый раз демонстрировала истори... Читать далее